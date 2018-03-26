Лена Миро открыто рассказала о сексуальной ориентации Николая Баскова

Этот момент заинтересовал блогера Лену Миро, и она сделала такие выводы: «Пшеничку не зря воспитывала мама в любви к себе. Он твёрдо сказал: надевай всё обратно и возвращайся в семью! В смысле, Николай твёрдо заявил, что ему в моменте не нравятся вообще брюнетки. Женщина была настолько возбуждена, что тут же парировала: я перекрашусь! Глупая женщина. Невдомёк ей, что не волосы перекрашивать нужно, чтобы понравиться Коле, а пол сменить», пишет 7d.org.ua.