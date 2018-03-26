Брезгливая горилла стала хитом Сети: ты просто обязан это увидеть!

«Хотя гориллы иногда ходят на двух ногах, это бывает редко. Но только не в случае Луи: он довольно часто встаёт на ноги, когда его руки полны еды или когда на улице слякоть (потому что он не хочет пачкать руки)», - написано в посте @phillyzoo.