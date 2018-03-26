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Пугачева поймала с поличным ушлого Киркорова ФОТО!

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Алла Пугачева

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Королева российской эстрады Алла Пугачева посвятила новую публикацию в Instagram коллеге Филиппу Киркорову. Похоже, популярный исполнитель умыкнул балахон Примадонны, пишет Дни.ру.

Пугачева опубликовала снимок с одного из выступлений Киркорова. Он вышел на сцену в необычном образе: на нем был розово-фиолетовый балахон.

Судя по всему, этот наряд на самом деле принадлежит певице. "Филя!Отдай мой балахон!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписала снимок Пугачева.

Пользователей Сети очень насмешило то, как ловко исполнительница поймала предполагаемого воришку. "Эксклюзив стырили!" – возмущается комментатор. "Да, верно. Я тоже сразу заметил. Вы были на своем сольном концерте в таком стиле балахоне. ) Но, красота", – поддержал певицу другой.

 

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"Верните , сударь, в зад вещичку! Сам придумал бы фишки, а то только копировать горазд!" – набросился на Киркорова один из пользователей. "Точно точно Алла Борисовна. Он все с Вас сдирает и повторяет . Прям вот некрасиво", – отметил второй.

Пока король российской эстрады никак не отреагировал на заявление Пугачевой. Судя по всему, ему придется вернуть наряд. В противном случае звезда, похоже, имеет полное право подать в суд.

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