Пугачева поймала с поличным ушлого Киркорова

Пугачева опубликовала снимок с одного из выступлений Киркорова. Он вышел на сцену в необычном образе: на нем был розово-фиолетовый балахон.

Судя по всему, этот наряд на самом деле принадлежит певице. "Филя!Отдай мой балахон!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписала снимок Пугачева.

Пользователей Сети очень насмешило то, как ловко исполнительница поймала предполагаемого воришку. "Эксклюзив стырили!" – возмущается комментатор. "Да, верно. Я тоже сразу заметил. Вы были на своем сольном концерте в таком стиле балахоне. ) Но, красота", – поддержал певицу другой.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Mar 25, 2018 at 12:05am PDT

"Верните , сударь, в зад вещичку! Сам придумал бы фишки, а то только копировать горазд!" – набросился на Киркорова один из пользователей. "Точно точно Алла Борисовна. Он все с Вас сдирает и повторяет . Прям вот некрасиво", – отметил второй.