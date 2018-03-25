Netflix назвал ужастики, которые даже невозможно досмотреть до конца

Основным критерием этих 10 фильмов было то, что около 70% зрителей не смогли их досмотреть. На первом месте оказался ужастик "Лихорадка" (2016), вторую строчку занимает фильм "Парк резни". Замыкает тройку самых страшных хорроров фильм "Варварская Мексика", передает Сегодня.