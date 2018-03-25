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Ученые раскрыли тайну «инопланетянки» из Чили

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Ученые из Стэнфордского университета официально признали, что скелет странного существа, обнаруженного в Чили, является человеческим, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

Скелет, найденный в Чили 15 лет назад, сразу взбудоражил научное сообщество и уфологов. У мумии, названной Атакама, была конусообразная голова и девять пар ребер вместо обычных двенадцати, а ее рост составлял приблизительно 15 сантиметров. Странный вид находки породил теорию о том, что существо имеет инопланетное происхождение. Были и те, кто считал, что это обезьяна.

Очередной всплеск интереса к мумии произошел в 2013 году и был вызван вышедшим на экраны документальным фильмом "Сириус", где утверждалось, что Атакама имеет внеземное происхождение.

«Это было довольно серьезное заявление», - сказал Гэри Нолан, профессор Стэнфордского университета.

Наконец ученые провели ДНК-исследование, и оно внесло ясность в запутанную историю «инопланетянки». Согласно материалам, опубликованным в журнале Genome Research, скелет на самом деле принадлежал маленькой девочке, имевшей патологии в развитии костей и страдавшей карликовостью. Предполагается, что необычная малышка могла быть продана как редкий артефакт. 

«Эта история началась как очередной рассказ об инопланетянах, а затем стала известна во всём мире. На самом деле же это история о человеческой трагедии. Теперь девочка может покоиться с миром», - сказал Нолан. 

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