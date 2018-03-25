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  • Пять ярких доказательств, что 38-летняя Келли Брук все еще идеальна

Пять ярких доказательств, что 38-летняя Келли Брук все еще идеальна

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ФОТО: MEGA/MEGA

38-летняя британская актриса и модель plus-size Келли Брук попала в объектив фотографов во время романтического отдыха с бойфрендом Джереми Паризи и доказала, что её тело по-прежнему идеально.

Модель, тело которой было признано идеальным учёными Университета штата Техас, в очередной раз продемонстрировала его во время отдыха на Пхукете, Таиланд.

ФОТО: MEGA/MEGA

Девушка наслаждалась водными процедурами вместе со своим французским бойфрендом Джереми Паризи. Инструктор по дзюдо из Франции явно наслаждался своей идеальной спутницей, и пару совершенно не смущали папарацци.

ФОТО: MEGA/MEGA

Отметим, что бойфренд Келли Брук тоже не чурается фотокамер: на его страницу в "Инстаграме" подписано почти 100 человек и мужчина регулярно публикует снимки с голым торсом.

ФОТО: MEGA/MEGA

Кстати, влюблённые не упустили возможности сделать совместное пляжное фото. Вероятно, в скором времени соответствующий снимок появится в "инстаграме" Келли Брук или её бойфренда.

ФОТО: MEGA/MEGA

ФОТО: MEGA/MEGA

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