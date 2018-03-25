Пять ярких доказательств, что 38-летняя Келли Брук все еще идеальна

38-летняя британская актриса и модель plus-size Келли Брук попала в объектив фотографов во время романтического отдыха с бойфрендом Джереми Паризи и доказала, что её тело по-прежнему идеально.
Модель, тело которой было признано идеальным учёными Университета штата Техас, в очередной раз продемонстрировала его во время отдыха на Пхукете, Таиланд.
Девушка наслаждалась водными процедурами вместе со своим французским бойфрендом Джереми Паризи. Инструктор по дзюдо из Франции явно наслаждался своей идеальной спутницей, и пару совершенно не смущали папарацци.
Отметим, что бойфренд Келли Брук тоже не чурается фотокамер: на его страницу в "Инстаграме" подписано почти 100 человек и мужчина регулярно публикует снимки с голым торсом.
Кстати, влюблённые не упустили возможности сделать совместное пляжное фото. Вероятно, в скором времени соответствующий снимок появится в "инстаграме" Келли Брук или её бойфренда.