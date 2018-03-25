Найди десять отличий: на концерт Киркорова в Риге пришел его «двойник»

Многие несли букеты цветов, чтобы лично вручить кумиру и удостоиться его внимания. Одним из самых ярких гостей концерта стал некий мужчина, как две капли воды похожий на Филиппа Бедросовича.

Молодой человек в кепке с шипами и с обильно украшенными перстнями пальцами был настолько похож на Киркорова, что неизбежно привлекал внимание других зрителей и представителей СМИ. Мужчина явно наслаждался моментом, с удовольствием позируя фотографам.