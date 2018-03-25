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  • Найди десять отличий: на концерт Киркорова в Риге пришел его «двойник»

Найди десять отличий: на концерт Киркорова в Риге пришел его «двойник» Глазам своим не верю!

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Филипп Киркоров

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

24 марта в Риге состоялось грандиозное шоу известного исполнителя Филиппа Киркорова «Я». К назначенному времени у входа в «Арену Рига» стали собираться поклонники творчества короля российской поп-сцены - от студентов до компаний солидного возраста, пишет Rus.TVNET.

Многие несли букеты цветов, чтобы лично вручить кумиру и удостоиться его внимания. Одним из самых ярких гостей концерта стал некий мужчина, как две капли воды похожий на Филиппа Бедросовича.

Молодой человек в кепке с шипами и с обильно украшенными перстнями пальцами был настолько похож на Киркорова, что неизбежно привлекал внимание других зрителей и представителей СМИ. Мужчина явно наслаждался моментом, с удовольствием позируя фотографам.

Зритель перед концертом Филиппа Киркорова в Риге

ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

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