Найди десять отличий: на концерт Киркорова в Риге пришел его «двойник» Глазам своим не верю!
25 марта 2018 г., 11:15
24 марта в Риге состоялось грандиозное шоу известного исполнителя Филиппа Киркорова «Я». К назначенному времени у входа в «Арену Рига» стали собираться поклонники творчества короля российской поп-сцены - от студентов до компаний солидного возраста, пишет Rus.TVNET.
Многие несли букеты цветов, чтобы лично вручить кумиру и удостоиться его внимания. Одним из самых ярких гостей концерта стал некий мужчина, как две капли воды похожий на Филиппа Бедросовича.
Молодой человек в кепке с шипами и с обильно украшенными перстнями пальцами был настолько похож на Киркорова, что неизбежно привлекал внимание других зрителей и представителей СМИ. Мужчина явно наслаждался моментом, с удовольствием позируя фотографам.