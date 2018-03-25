На высшем уровне! Самые яркие и запоминающиеся моменты эстонской премии EFTA ГАЛЕРЕЯ!
25 марта 2018 г., 11:33
24 марта в концертном зале Nordea состоялась торжественная церемония вручения кинопремии EFTA. Награды вручались в 29 категория в области кинематографа и телевидения.
Настоящий прорыв совершил фильм «Ноябрь» режиссера Райнера Сарнета, который завоевал целых восемь премий.
Лучшая телеведущая – Грете Лыбу (Ringvaade)
Лушая актриса - Лууле Комиссаров (Õnne,13)
Лучшая журналистская история - Кристьян Пихл (Pealtnägija)
Лушчая передача - Suud Puhtaks
Лушчий актер телесериала - Майт Мальмстейн ("ЭССР")
Лучшая развлекательная передача - Eesti Laul.
Смотри галерею!