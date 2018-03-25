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  • На высшем уровне! Самые яркие и запоминающиеся моменты эстонской премии EFTA

На высшем уровне! Самые яркие и запоминающиеся моменты эстонской премии EFTA ГАЛЕРЕЯ!

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24 марта в концертном зале Nordea состоялась торжественная церемония вручения кинопремии EFTA. Награды вручались в 29 категория в области кинематографа и телевидения.

Настоящий прорыв совершил фильм «Ноябрь» режиссера Райнера Сарнета, который завоевал целых восемь премий.

Лучшая телеведущая – Грете Лыбу (Ringvaade)

Лушая актриса - Лууле Комиссаров (Õnne,13)

Лучшая журналистская история - Кристьян Пихл (Pealtnägija)

Лушчая передача - Suud  Puhtaks

Лушчий актер телесериала - Майт Мальмстейн ("ЭССР")

Лучшая развлекательная передача - Eesti Laul.

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