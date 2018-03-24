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Врач не смог ответить на первый вопрос в «Кто хочет стать миллионером», потому что он слишком умный

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ФОТО: Скриншот с видео

Брентону Андрисику из Мэриленда даже заплатили утешительный приз в тысячу долларов, чтобы он не так расстраивался, вылетев после первого же вопроса из телевикторины «Кто хочет стать миллионером». Дело было не в том, что игрок был недостаточно умен. Дело обстояло ровно наоборот, пишет Medialeaks.

Один из самых нелепых эпизодов в истории шоу «Кто хочет стать миллионером» случился ещё в октябре 2015 года в США, но по какой-то причине видео с ним на днях снова стало популярным. Образованный молодой человек, который немного похвастался интеллектом перед началом игры, вылетел после первого же вопроса.

Брентон Андрисик из штата Мэриленд на этом фото  немного похож на героя сериала «Теория Большого взрыва» Шелдона Ли Купера. Он, может быть, и не собирается получить Нобелевскую премию, но тоже далеко не идиот. В 2015 году он окончил медицинскую школу Университета штата Мэриленд, а теперь преподаёт там же, а на днях вышел в финал престижного конкурса инновационных проектов.

По идее, Андрисик — классический миллениал, и самое странное, что завалился он именно на типичной шутке про миллениалов. Если вы не знаете, кто это такие и почему над ними принято иронизировать,  почитайте наш путеводитель по миллениалам (некоторые миллениалы назвали бы его «ультимативным»). Вот как развивалась ситуация на шоу.

Сначала Брентон немного покрасовался перед зрителями. Он рассказал, что смотрел «Кто хочет стать миллионером» с детства.

Десять миллионов человек смотрят каждый вечер шоу об умных людях, это фестиваль ума, и я подумал, что, может, это не так уж плохо быть умным. Может быть, если я ботан, это хорошо? Круто быть умным, решил я, и пошёл по этому пути. И вот я окончил медицинский вуз.

И вот первый вопрос: «Щелкать селфи на кухнях, которые они не могут себе позволить, и делать «митбольный перерыв» — две вещи, которые, по мнению BuzzFeed, делают все двадцалитетние во время первого путешествия… куда?»

Варианты ответов были такие: Париж, Лондон, Рим и IKEA.

Даже русскоязычный читатель, конечно, без труда дал бы правильный ответ. Но у героя шоу случилась заминка. Брентон, судя по его реакции, не часто заходит на портал BuzzFeed и даже, возможно, не знает, что это такое. И тем более он не читал статью про россиянку-фотографа, которая прожила три недели в «Икее», да так, что по снимкам невозможно угадать, что они сделаны в магазине.

С самого начала вариант «Икея» Брентон отмел как абсурдный, хотя там и кормят митболами. А дальше стал выбирать из трех городов.

«Митболы — звучит похоже на Рим. Если бы я выиграл миллион долларов, я бы с удовольствием поехал в Рим. Мой окончательный ответ — Рим», - сказал он.

Правильный ответ — конечно, IKEA. Вот этот эпизод из игры целиком.

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