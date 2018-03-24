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Исследование: представители этих профессий спят меньше всего На каком месте в рейтинге твоя профессия?

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Сон. Иллюстративное фото

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Наибольшее количество сна могут себе позволить работники индустрии красоты, включая визажистов и парикмахеров, передает Сегодня.

На качество сна влияет множество факторов – от продуктов, которые преобладают в рационе, до освещения в спальне. Кроме того, новое исследование показало, что на качество и количество сна также влияет профессиональная деятельность человека.

Британский бренд домашнего текстиля Hillarys провел исследование при участии около 5 тысяч респондентов с целью выяснить, люди каких профессий спят меньше всего, пишет Harper's Bazaar.

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PantherMedia / Volodymyr Melnyk

В результате удалось установить пять профессий, представители которых регулярно не высыпаются. Рейтинг возглавили медицинские работники, которые в среднем спят около 4 часов 15 минут. За ними следуют работники правоохранительных органов, которые спят около 4 часов 30 минут, а также педагоги, которые отводят на сон 4 часа 50 минут. В пятерку профессий, представители которых недосыпают, также вошли журналисты и обслуживающий персонал.

ФОТО: songsak paname/PantherMedia / songsak paname

В свою очередь, наибольшее количество сна могут себе позволить работники из индустрии красоты, включая визажистов и парикмахеров. Они отводят на сон не менее 9 часов 40 минут. В пятерку профессий, представители которых спят больше других, также вошли менеджеры телефонных продаж, работники сферы страхования и розничной торговли, а также строители.

В ходе исследования 89 процентов респондентов отметили, что считают, что они не высыпаются. Самыми распространенными причинами, негативно влияющими на качество сна, респонденты назвали стресс и чрезмерное употребление напитков, содержащих кофеин. Кроме того, больше половины участников исследования отметили, что считают недостаток сна основной причиной проблем со здоровьем и плохого самочувствия.

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