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В пожаре на съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб человек

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ФОТО: Скриншот с видео Scanpix

Инцидент произошел в историческом здании – клубе St. Nick's Jazz Pub во время съемок фильма "Сиротский Бруклин".

Недавно стало известно, что Брюс Уиллис начал сниматься в фильме "Сиротский Бруклин", режиссером которого выступает звезда "Бойцовского клуба" Эдвар Нортон. А на днях стало известно, что на съемках фильма погиб пожарный. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на CBS News.

Сообщается, что жертвой стал 37-летний Майкл Дэвидсон. Еще двое его коллег пострадали, наряду с тремя другими людьми. Инцидент произошел в историческом здании – клубе St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт. 

Продюсеры фильма уже выразили соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

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