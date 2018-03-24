В пожаре на съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб человек

Недавно стало известно, что Брюс Уиллис начал сниматься в фильме "Сиротский Бруклин", режиссером которого выступает звезда "Бойцовского клуба" Эдвар Нортон. А на днях стало известно, что на съемках фильма погиб пожарный. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на CBS News.