Семь вещей, которые генетически передаются детям только от отцов

Это заболевание вызывает проблемы с сердцем уже в раннем возрасте. Лечащий врач 40-летнего мужчины, взглянув на его анализы, заподозрил, что высокий холестерин может быть генетически обусловлен.

Он узнал, что некоторые его родственники умерли в возрасте до 50 лет.

Благодаря проведенному анализу удалось спасти 3-летнюю дочь пары, которой на днях должны были сделать операцию на глазах. Оказалось, что она унаследовала этот недуг, и операцию отменили.

И отец, и дочь получили индивидуальные схемы лечения, которые позволят им прожить намного дольше, чем их родственники, страдавшие гиперхолестеринемией.

До конца жизни им придется придерживаться строгой диеты и принимать определенные лекарства. Зато их жизнь вне опасности!

Вот еще семь генетических особенностей, которые дети наследуют преимущественно от своих отцов:

1. Риск сердечных заболеваний

Сердце. ФОТО: Jakub Krechowicz/PhanterMedia/Scanpix

Ученые из Университета Лестера выяснили: мужчины-носители определенного типа хромосомы на 50% чаще страдают заболеванием, которое поражает коронарную артерию. Они могут передать эту особенность своим сыновьям.

2. Психические заболевания

Есть такие психические расстройства, которые чаще всего передаются к ребенку именно от отца, особенного если он стал родителем в достаточно позднем возрасте. Среди таких заболеваний числится шизофрения и СДВГ.

Такой риск возможен в случае с поздними отцами, так как их ДНК изменяется с возрастом.

Женщины же, по сравнению с мужчинами, рождаются со всем набором яйцеклеток. ДНК, которую они передают своим детям, со временем не меняется.

3. Кривые зубы

Ребенок. Фото иллюстративное. ФОТО: econet.ru, irecommend.ru

От отцов дети могут наследовать и проблемы с зубами. Все потому, что мужские гены, которые отвечают за форму челюсти и здоровье зубов, намного сильнее, чем женские. Из-за них ребенок может получить кривые зубы или слабую эмаль.

4. Проблемы с бесплодием

Мужчины, которые имеют низкое качество спермы, могут наградить такой же проблемой своих сыновей. Так утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction.

Даже если паре и удалось родить ребенка с помощью ЭКО, сыновья, скорее всего, будут бороться с бесплодием так же, как и их отцы.

5. Мальчик или девочка?

Семья. Фото иллюстративное. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Да, именно гены отца определяют, кто родится у пары - мальчик или девочка. Для того, чтобы спрогнозировать пол будущего ребенка, нужно посмотреть на генеалогическое дерево отца, говорится в исследовании, опубликованном в Science Daily.

Если сперма отца несет Х-хромосому, то объединившись с Х-хромосомой матери, получается девочка. И наоборот - если сперма отца заряжена Y-хромосомой, будет мальчик.

6. Цвет глаз

По правде говоря, гены обоих родителей играют определенную роль в том, какой цвет глаз получит ребенок. Но чаще всего ему передаются черты лица и цвет глаз отца - его гены доминируют над генами женщины.

7. Рост

Отец и сын. Снимок иллюстративный. ФОТО: Scanpix

Рост ребенка действительно во многом зависит от генов, особенно отцовских. Если отец высокий, то дети тоже будут высокими, может быть не такими высокими, как отец, если мать низкого роста, но тем не менее.