Пугачева встревожила сообщением о своей болезни

Вначале казалось, что этот кто-то другой написал за Пугачеву в социальной сети: «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь».

Но артистка призналась журналистам: это слова – ее авторства. «Мне донесли, что про меня пишут в интернете – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я сякая. И я подтвердила все это, сказала правду. Чтобы никто ничего не додумывал», – пояснила певица, передают Dni.

15 апреля Примадонне российской эстрады исполнится 69 лет. И годы берут свое – целый у звезды букет заболеваний. Например, в начале «нулевых» из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Пугачевой пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.