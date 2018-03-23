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Пугачева встревожила сообщением о своей болезни

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Алла Пугачева.

ФОТО: Andrey Stenin/RIA Novosti

Казалось, что Алла Пугачева несгибаемая, сильная и вечно молодая. Но каково же было изумление поклонников, когда артистка выдала: «Я старая, больная женщина»! 

Вначале казалось, что этот кто-то другой  написал за Пугачеву в социальной сети: «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь».

Но артистка призналась журналистам: это слова – ее авторства. «Мне донесли, что про меня пишут в интернете – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я сякая. И я подтвердила все это, сказала правду. Чтобы никто ничего не додумывал», – пояснила певица, передают Dni.

15 апреля Примадонне российской эстрады исполнится 69 лет. И годы берут свое – целый у звезды букет заболеваний. Например, в начале «нулевых» из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий Пугачевой пришлось сделать стентирование. В ходе операции певице расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток.

Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах жжение в груди и головные боли – все это знакомо Пугачевой не понаслышке. Но артистка вовремя не обратила внимания на эти симптомы в результате имеет диабет второго типа. Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах. 

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