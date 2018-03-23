Как переход на летнее время отразится на нашем здоровье: что нельзя делать после перевода часов!

Уже послезавтра, в последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 число, в 3:00 необходимо перевести стрелки часов на один час вперед. В связи с этим встать и лечь спать жителям Эстонии придется раньше привычного времени. Такие перемены часто вызывают стресс у организма, а для некоторых людей перевод на летнее время влечет негативные последствия.

Чтобы этого избежать, стоит подготовиться заранее и следовать нескольким советам.

– Проводите больше времени на свежем воздухе и совершать пешие прогулки.

– Ложитесь спать немного раньше привычного.

– Откажитесь от жирной и тяжелой пищи, пейте больше воды. Старайтесь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и фруктам.

– Не перегружайте организм. Не берите дополнительную работу и проводите больше времени с родными и близкими.