пятница, 23 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Как переход на летнее время отразится на нашем здоровье: что нельзя делать после перевода часов!

Как переход на летнее время отразится на нашем здоровье: что нельзя делать после перевода часов! Эстония переходит на летнее время

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Часы

ФОТО: Scanpix

​В 2018 году перевод часов на летнее время произойдет в ночь с субботы на воскресенье – 25 марта. 

Уже послезавтра, в последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 число, в 3:00 необходимо перевести стрелки часов на один час вперед. В связи с этим встать и лечь спать жителям Эстонии придется раньше привычного времени. Такие перемены часто вызывают стресс у организма, а для некоторых людей перевод на летнее время влечет негативные последствия.

Чтобы этого избежать, стоит подготовиться заранее и следовать нескольким советам.

– Проводите больше времени на свежем воздухе и совершать пешие прогулки.

– Ложитесь спать немного раньше привычного.

– Откажитесь от жирной и тяжелой пищи, пейте больше воды. Старайтесь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и фруктам.  

– Не перегружайте организм. Не берите дополнительную работу и проводите больше времени с родными и близкими.

Начните подготовку к переходу на летнее время 2018 заблаговременно, и новый режим не вызовет у вас никаких сложностей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ