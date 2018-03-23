42-летняя Тина Канделаки намекнула, что ждет третьего ребенка

Долгое время Тина Канделаки усердно работала в спортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры.

Однако интернет-пользователи регулярно критикуют формы медиадивы: одни то и дело советуют ей еще похудеть, другие, наоборот, просят знаменитость набрать несколько килограммов. На днях Канделаки опубликовала в соцсети снимок с недавней встречи со студентами.

Одна из подписчиц написала, что у нее никогда не будет красивой талии. Тина на такое замечание совсем не обиделась и даже согласилась с девушкой.

«Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев», — добавила Канделаки.

После этого самые внимательные фолловеры пожелали генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» здоровья и начали поздравлять с беременностью.