Трамп целует Путина: знаменитости на карикатурах актера Джима Керри
23 марта 2018 г., 16:20
Голливудский актер Джим Керри увлекся рисованием и обратился к жанру карикатуры. Теперь он взрывает сеть, публикуя на личной странице в Twitter карикатуры на политиков и других известных людей.
На днях Джим Керри спровоцировал настоящий хайп в интернете, опубликовав на личной странице в Twitter карикатуру на Дональда Трампа, который целует пятую точку Владимира Путина.
If you liked my last cartoon you may also enjoy...— Jim Carrey (@JimCarrey) 19 марта 2018 г.
"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d