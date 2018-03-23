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  • Трамп целует Путина: знаменитости на карикатурах актера Джима Керри

Трамп целует Путина: знаменитости на карикатурах актера Джима Керри

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ФОТО: @JimCarrey

Голливудский актер Джим Керри увлекся рисованием и обратился к жанру карикатуры. Теперь он взрывает сеть, публикуя на личной странице в Twitter карикатуры на политиков и других известных людей.

На днях Джим Керри спровоцировал настоящий хайп в интернете, опубликовав на личной странице в Twitter карикатуру на Дональда Трампа, который целует пятую точку Владимира Путина.

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