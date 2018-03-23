Анна Хилькевич сообщила о болезни дочери

На своей официальной страничке в социальной страничке Instagram Анна Хилькевич поделилась с многочисленными поклонниками наболевшим (во всех смыслах). Популярная актриса опубликовала собственное фото и сообщила о тяжелой болезни, жертвой которой стала. Впрочем, не она одна.

«Значит так, ребят. В связи с тем, что нас с дочкой захватил жесточайший вирус (таааааак отвратительно плохо мне, а Яше и подавно, не было еще никогда), лайф публикаций, сторис размещать не буду, дабы не пугать вас, а соответственно не рушить мою психику вероятными комментариями (видели бы вы сейчас меня-»👽👻💩«)...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)» – пожаловалась Хилькевич.

К счастью, у артистки есть, кто может помочь. «Всю работу получилось перенести, мама помогает, муж зарабатывает», – сообщила Анна. В заключение популярная актриса попросила у поклонников добрых пожеланий. «Пожалуйста, пожелайте нам с Ри скорейшего выздоровления... ваша сила и поддержка чувствуется даже через экран телефона», – призналась комедийная артистка.