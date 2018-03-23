Галерея: все модники Таллинна собрались на открытии недели моды Эпатажный Солтан, Беатриче и многие другие...
23 марта 2018 г., 13:10
В четверг вечером, 22 марта, в столичном Котле культуры состоялось открытие Таллиннской недели моды.
Насладиться последними модными тенденциями, да и себя показать, пришли многие эстонские знаменитости. Блистала в этот вечер владелица модельного агентства, дизайнер Беатриче, как всегда удивлял стилист Алексей Солтан.
Таллиннский стилист Женя Фокин, королева Бала цветов Татьяна Тридворнова и многие-многие другие посетили открытие Таллиннской недели моды, которая продлится три дня. Смотрите галерею!