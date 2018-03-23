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  • Галерея: все модники Таллинна собрались на открытии недели моды

Галерея: все модники Таллинна собрались на открытии недели моды Эпатажный Солтан, Беатриче и многие другие...

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В четверг вечером, 22 марта, в столичном Котле культуры состоялось открытие Таллиннской недели моды.

Насладиться последними модными тенденциями, да и себя показать, пришли многие эстонские знаменитости. Блистала в этот вечер владелица модельного агентства, дизайнер Беатриче, как всегда удивлял стилист Алексей Солтан.

Таллиннский стилист Женя Фокин, королева Бала цветов Татьяна Тридворнова и многие-многие другие посетили открытие Таллиннской недели моды, которая продлится три дня. Смотрите галерею!

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