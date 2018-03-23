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Певицу Успенскую сняли с рейса из-за дебоша на борту самолета

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Любовь Успенская

ФОТО: Instagram

Певица Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск из-за устроенной ею в салоне самолета скандала. 

Российская певица Любовь Успенская была снята с самолета, летевшего из Москвы в Омск из-за устроенного ею скандала на борту: артистка вступила в перепалку с членами экипажа из-за того, что бортпроводница не разрешила ей взять с собой собаку, ссылаясь на то, что животное должно находиться в переноске. Певица проигнорировала требование и оттолкнула стюардессу, после чего экипаж вызвал на место полицию, которая не разрешила Успенской улететь, передает TopNews.

Певица с любимой собачкой все-таки покинули Москуву на другом самолете. Позднее она поделилась с журналистами «Рен-ТВ» подробностями произошедшего. Она подтвердила конфликт со стюардессой, но описала другое видение ситуации.

«Нам стюардесса перегородила дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть», – сказала Успенская.

По ее словам, она обратилась к другой бортпроводнице, но та вела себя «очень нетактично для бизнес-класса».

«Она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете. Приехала полиция, мы вышли из самолета, слава богу, был другой самолет, они нам срывали концерт», – пояснила певица.

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