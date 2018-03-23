Узнаете себя? Как выражает свой гнев каждый знак Зодиака

Дева (23 августа-22 сентября): томление в собственных чувствах

От проявления гнева Девам становится не по себе, поэтому они стараются сдерживать злость в себе до тех пор, пока не выплеснут ее на что-то неважное. Внутренняя злость Девы зачастую приводит к нарушениям пищеварения и прочим заболеваниям. Она видит, что ее понимают неправильно, и когда ее гнев все же выйдет наружу, то поставит всех в запутанное и затруднительное положение. Как правило, нервный срыв у таких людей вызван не какой-то мгновенной причиной, а чем-то, что произошло в далеком прошлом. Поэтому, Девы, если вы сможете хоть на минуту отвлечься от своих слез и хлопанья дверью, то увидите, что ни вы, ни ваше поведение ни на кого не действуют.

Весы (23 сентября-22 октября): скрытое кипение

Что в этом мире Весы ненавидят больше, чем конфликты? Ничего. Эти люди предпочитают не демонстрировать свой гнев, считая его неуместным проявлением эмоций, который не вписывается в их привлекательный образ. Несмотря на то, что Весы пытаются быть выше злости, все же порой они неспособны сдержаться и выходят из себя. Если такое случается, то они уверены, что проявление их чувств на тот момент было единственным возможным выходом из ситуации. А Весы могут оправдать абсолютно все.

Скорпион (23 октября-21 ноября): источник эмоционального хаоса

Разозлить Скорпиона – дело не из простых, но если вам удалось это сделать – бегите! Их испепеляющий взгляд вызывает мурашки по коже, их речь полна сарказма и плохих выражений. Они не относятся к людям, способных простить и забыть, и уж тем более не станут вести себя так, словно ни чего не произошло. Остерегайтесь взбешенного Скорпиона, потому что эмоциональные разрушения от его гнева вряд ли вам понравятся.

Стрелец (22 ноября-21 декабря): огненный шар

Стрельцы – это знак огня, что объясняет их мгновенную вспыльчивость. В моменты злости эти личности не скупятся на слова, что, впрочем, не делает их менее болезненными. Если вы расстроите Стрельца, он не станет вычеркивать вас из списка своих друзей ни в социальных сетях, ни в реальной жизни. Лучший способ справиться с разгневанным Стрельцом – отвести его в сторону, потому что он склонен заходить настолько далеко, что в итоге может забыть, что его так разозлило.

Козерог (22 декабря-19 января): крушить и кромсать

Козероги злятся очень сильно, но не проявляют своих эмоций, пока их терпению не придет конец. В приступе гнева эти личности склонны крушить все вокруг, и будут очень жестоко критиковать противника. Козерог открыто говорит, что вы его разочаровали, но ни за что не признается, что вы вывели его из себя. Когда он взрывается от злости, то совершенно на себя непохож и повергает окружающих в шок.

Водолей (20 января-18 февраля): отключение от реальности

Зачастую Водолеи довольно уравновешенные, и на то, чтобы вывести их из себя, придется потратить немало усилий. Первая линия обороны рассерженного Водолея – ограничить общение с обидчиком, завести автомобиль и колесить по округе, пока ему не полегчает. Представители данного созвездия пытаются не обращать внимания на возбудитель гнева в надежде, что они им удастся сохранить самообладание. Если это у них не выходит, Водолеи буквально взрываются от злости и в конечном итоге теряют терпение. И хотя они могут спустить на тормозах все свои негативные эмоции, им все же может понадобиться какое-то время, прежде чем снова заговорить с объектом своей злости.

Рыбы (19 февраля-март): аттракцион эмоций