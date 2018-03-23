Узнаете себя? Как выражает свой гнев каждый знак Зодиака

Существует много видов злости и столько же способов ее выразить, пишет Cluber. Но является ли ваш способ проявления гнева сугубо индивидуальной чертой или же как-то связан со знаком Зодиака, под которым вы родились?
Овен (21 марта-19 апреля): вызывает раздражение
Овны считаются самым младшим знаком Зодиака, а потому склонны выплескивать свой гнев, не обращая внимания на то, как это может повлиять на окружающих. Они не станут приукрашивать свои чувства, если в этот момент их переполняет злость на вас. Поэтому держите ухо востро. Пламя ярости Овнов легко разгорается и так же быстро затухает, если человек, ставший ее причиной, игнорирует их и сохраняет самообладание. Овны мгновенно успокаиваются, ощущая при этом глубокое сожаление за свое поведение. Но это не помешает им сделать то же самое через какое-то время.
Телец (20 апреля-20 мая): накапливает злость, а потом взрывается
Когда Тельцы начинают на вас злиться, поначалу они будут давать вам легкие намеки, оставаясь тихими и спокойными, а потом, словно вулкан, начнут извергать потоки гнева, разрушая все на своем пути. Рожденные под этим знаком легко выходят из себя, и когда это происходит, Тельцы начинают бросаться вещами и полностью выпускают пар на обидчика. Вряд ли вам захочется оказаться на их линии огня.
Близнецы (21 мая-20 июня): много болтают
Близнецы обожают говорить, поэтому их желание кричать в порыве злости вполне закономерно. Они бросаются душе-дробительными, саркастичными и редкими, но очень плохими словами. Но поскольку у Близнецов есть как темная, так и хорошая сторона, то крик – далеко не единственный их способ выразить свою злость. Они могут быть холодными, рассудительными и буквально ранить ваше сердце своими колкими замечаниями. Что бы вы не делали, не вздумайте осуждать Близнецов или навязывать им свое мнение относительно того, что им нужно делать со своей жизнью, иначе станете мишенью для их гнева.
Рак (21 июня-22 июля): чувствует целый букет эмоций
Если Рака разозлить, то он сначала обижается, а потом (если никто не «купился») переходит на пассивно-агрессивное поведение, и в конечном итоге прячется в своем панцире. Будьте осторожны: даже несмотря на то, что Рак спрятался, не стоит думать, что его можно игнорировать – это именно то время, когда нужно показать ему всю свою любовь и доброту. Но если Рак так и не получил желаемого, его тихий гнев перерастет в крик, и стоит ему показаться, что его чувства никто не воспринимает всерьез, он сорвется. А тогда наружу выплеснутся все накопившиеся эмоции, тянущиеся еще из прошлого.
Лев (23 июля-22 августа): рычит как настоящий царь зверей
Когда Лев злится, он выходит за рамки и выпускает на свободу всю свою ярость. Он рычит, и чем громче это рычание, тем лучше Лев себя чувствует. Оскорбительная речь это их главный способ задеть противника. Когда они злятся, то думают только о себе, а не о том, что их вспышка гнева делает с окружающими. Гордые львы способны простить вас за причиненную обиду или боль, но сами никогда не станут извиняться за свое поведение.
Дева (23 августа-22 сентября): томление в собственных чувствах
От проявления гнева Девам становится не по себе, поэтому они стараются сдерживать злость в себе до тех пор, пока не выплеснут ее на что-то неважное. Внутренняя злость Девы зачастую приводит к нарушениям пищеварения и прочим заболеваниям. Она видит, что ее понимают неправильно, и когда ее гнев все же выйдет наружу, то поставит всех в запутанное и затруднительное положение. Как правило, нервный срыв у таких людей вызван не какой-то мгновенной причиной, а чем-то, что произошло в далеком прошлом. Поэтому, Девы, если вы сможете хоть на минуту отвлечься от своих слез и хлопанья дверью, то увидите, что ни вы, ни ваше поведение ни на кого не действуют.
Весы (23 сентября-22 октября): скрытое кипение
Что в этом мире Весы ненавидят больше, чем конфликты? Ничего. Эти люди предпочитают не демонстрировать свой гнев, считая его неуместным проявлением эмоций, который не вписывается в их привлекательный образ. Несмотря на то, что Весы пытаются быть выше злости, все же порой они неспособны сдержаться и выходят из себя. Если такое случается, то они уверены, что проявление их чувств на тот момент было единственным возможным выходом из ситуации. А Весы могут оправдать абсолютно все.
Скорпион (23 октября-21 ноября): источник эмоционального хаоса
Разозлить Скорпиона – дело не из простых, но если вам удалось это сделать – бегите! Их испепеляющий взгляд вызывает мурашки по коже, их речь полна сарказма и плохих выражений. Они не относятся к людям, способных простить и забыть, и уж тем более не станут вести себя так, словно ни чего не произошло. Остерегайтесь взбешенного Скорпиона, потому что эмоциональные разрушения от его гнева вряд ли вам понравятся.
Стрелец (22 ноября-21 декабря): огненный шар
Стрельцы – это знак огня, что объясняет их мгновенную вспыльчивость. В моменты злости эти личности не скупятся на слова, что, впрочем, не делает их менее болезненными. Если вы расстроите Стрельца, он не станет вычеркивать вас из списка своих друзей ни в социальных сетях, ни в реальной жизни. Лучший способ справиться с разгневанным Стрельцом – отвести его в сторону, потому что он склонен заходить настолько далеко, что в итоге может забыть, что его так разозлило.
Козерог (22 декабря-19 января): крушить и кромсать
Козероги злятся очень сильно, но не проявляют своих эмоций, пока их терпению не придет конец. В приступе гнева эти личности склонны крушить все вокруг, и будут очень жестоко критиковать противника. Козерог открыто говорит, что вы его разочаровали, но ни за что не признается, что вы вывели его из себя. Когда он взрывается от злости, то совершенно на себя непохож и повергает окружающих в шок.
Водолей (20 января-18 февраля): отключение от реальности
Зачастую Водолеи довольно уравновешенные, и на то, чтобы вывести их из себя, придется потратить немало усилий. Первая линия обороны рассерженного Водолея – ограничить общение с обидчиком, завести автомобиль и колесить по округе, пока ему не полегчает. Представители данного созвездия пытаются не обращать внимания на возбудитель гнева в надежде, что они им удастся сохранить самообладание. Если это у них не выходит, Водолеи буквально взрываются от злости и в конечном итоге теряют терпение. И хотя они могут спустить на тормозах все свои негативные эмоции, им все же может понадобиться какое-то время, прежде чем снова заговорить с объектом своей злости.
Рыбы (19 февраля-март): аттракцион эмоций
Рыб все время переполняют чувства, и это очень хорошо, потому что они не очень часто выходят из себя. Но когда Рыба злится, она страшна в своем гневе, хоть и выливает всю злость исключительно на себя. В пике гнева эти личности могут быть жестокими, приводить к саморазрушению, а их яркие фантазии полны драматизма. И как только злость утихнет, Рыбам понадобится какое-то время на то, чтобы залечить свои душевные раны.