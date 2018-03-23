У актера Федора Добронравова произошел инсульт

23 марта стало СМИ стало известно, что Федор Добронравов перенес инсульт, и ему была сделана экстренная операция.

Как пишут «Известия», сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, однако актеру придется проходить длительный курс реабилитации, и его выписка из московской больницы пока не планируется.

Впрочем, завтруппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина эту информацию не подтвердила. В комментарии RT она сообщила, что «это была небольшая сосудистая проблема в связи с переутомлением».