У актера Федора Добронравова произошел инсульт

Поклонники звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова в последние дни переживают о состоянии его здоровья. Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил прессе, что у актера случился «какой-то маленький приступ сосудистого свойства». Его госпитализировали 17 марта.
23 марта стало СМИ стало известно, что Федор Добронравов перенес инсульт, и ему была сделана экстренная операция.
Как пишут «Известия», сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, однако актеру придется проходить длительный курс реабилитации, и его выписка из московской больницы пока не планируется.
Впрочем, завтруппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина эту информацию не подтвердила. В комментарии RT она сообщила, что «это была небольшая сосудистая проблема в связи с переутомлением».
По ее словам, Федор Викторович чувствует себя значительно лучше, и 31 марта его уже должны выписать из больницы.