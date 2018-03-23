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Ведущая передачи «Kodutunne» попала в тяжелую аварию и сейчас находится в коме Кадры страшного ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

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Вечером 22 марта произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Спасателям пришлось вырезать женщину-водителя из легковушки. Как выяснил портал Elu24, пострадавшей оказалась Сигне Лахтейн, известная телеведущая самого популярного в Эстонии телешоу «Kodutunne», которое занимается благотворительностью.

Cообщение о ДТП поступило вчера в 21.23. По предварительным данным, в Пыльтсамаа на 117-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа столкнулись грузовик Volvo с прицепом и легковой автомобиль Opel Insignia. В результате аварии грузовик, которым управлял 21-летний мужчина, съехал с дороги в кювет.

В результате столкновения грузовика и легковой машины пострадала находившаяся в Opel сорокалетняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированной машины. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета, сообщает Tartu Postimees.

Пока обстоятельства ДТП выясняются, журналистам стало известно, что главной героиней всего этого кошмара стала ведущая «Kodutunne». Однако продюсер передачи Кристи Нилов не захотела комментировать произошедшее.

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