Галерея: Кейт Миддлтон посетила последнее перед декретным отпуском публичное мероприятие

В спортивный комплекс Коппер-Бокс герцогиня Кембриджская приехала, чтобы встретиться с атлетами, которые будут участвовать в Играх Содружества в 2022 году (этих спортсменов поддерживает благотворительная организация SportsAid, патроном которой является Миддлтон). Компанию Кейт на мероприятии составил муж, принц Уильям. Супруги немного пообщались с детьми, которые с приветственными плакатами встречали их у спортивного комплекса, а после отправились на встречу с атлетами. Среди них были и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья: принц Уильям принял участие в товарищеском матче баскетболистов, сев в инвалидную коляску и попробовав играть в ней.