четверг, 22 марта 2018 г.
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  • В Китае начала цвести вишня. И выглядит это так, что не оторвать глаз!

В Китае начала цвести вишня. И выглядит это так, что не оторвать глаз! НЕВЕРОЯТНЫЕ ФОТО!

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Люди во всем мире обычно ассоциируют цветки вишни с весной. И правда, они настолько волшебны, что могут запросто стать их национальным символом, передает Lifter.

Китай укрыло океаном красочных цветов! Такое зрелище побудит вас собрать чемоданы и взять отпуск.

Жители и туристы со всего мира приезжают, чтобы полюбоваться этими великолепными цветочными детьми весны.

ФОТО: KAZUHIRO NOGI/AFP

К слову, фестиваль цветущей вишни в Шанхае в 2018 году проходит с 16 марта по 15 апреля в парке Гучун, где можно будет увидеть 12 000 деревьев из 82 сортов!

Смотри нашу гарелею!

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