В Китае начала цвести вишня. И выглядит это так, что не оторвать глаз! НЕВЕРОЯТНЫЕ ФОТО!
22 марта 2018 г., 16:55
Люди во всем мире обычно ассоциируют цветки вишни с весной. И правда, они настолько волшебны, что могут запросто стать их национальным символом, передает Lifter.
Китай укрыло океаном красочных цветов! Такое зрелище побудит вас собрать чемоданы и взять отпуск.
Жители и туристы со всего мира приезжают, чтобы полюбоваться этими великолепными цветочными детьми весны.
К слову, фестиваль цветущей вишни в Шанхае в 2018 году проходит с 16 марта по 15 апреля в парке Гучун, где можно будет увидеть 12 000 деревьев из 82 сортов!
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