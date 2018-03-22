Как мясо влияет на здоровье печени: неожиданный ответ медиков

Исследователи из Университета Хайфы доказали, что значительная концентрация красного и переработанного мяса в рационе повышает риск развития опасного неалкогольного жирового гепатоза, а также повышения резистентности к инсулину, пишет Сегодня.
По словам исследователей, нездоровый западный образ жизни играет основную роль в деле развития и прогрессирования неалкогольного жирового гепатоза. Особо опасны в этом плане нехватка физической активности, чрезмерное употребление фруктозы и насыщенного жира.
Ученые исследовали, в какой мере распространенные в западной диете продукты питания, особенно красное и переработанное мясо, увеличивают риск развития гепатоза. Исключив тех людей, у которых болезнь печени могла иметь вирусное происхождение, а также тех, кто злоупотреблял алкоголем, ученые доказали, что чрезмерное употребление красного и переработанного мяса вне зависимости от прочих факторов приводит к неалкогольному жировому гепатозу и повышенной резистентности к инсулину. Это происходило даже без учета уровня холестерина и насыщенного жира в рационе, а также других факторов риска болезни печени.
В то время как мясо содержит полезные для здоровья нутриенты, включая белки, железо, цинк и витамин B12, исследование показывает, что этот продукт нужно употреблять умеренно.