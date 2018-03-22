Дрю Бэрримор этой зимой не ходила в спортзал и теперь выглядит так

В понедельник, 20 марта, Дрю Бэрримор приняла участие в Late Show со Стивеном Кольбером. На студию программы в Нью-Йорке актриса приехала, облачившись в брючный костюм темно-синего оттенка в вертикальную полоску.

Бэрримор рассказала о втором сезоне сериала «Диета из Санта-Клариты», в котором она исполняет роль женщины, ставшей зомби. Еще перед премьерой шоу в прошлом году Дрю призналась, что ради участия в нем была вынуждена похудеть почти на 10 килограммов, ведь ее героиня, питающаяся исключительно мясом, просто не могла выглядеть крупной.