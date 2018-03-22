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Дрю Бэрримор этой зимой не ходила в спортзал и теперь выглядит так

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Дрю Берримор 20 марта 2018

ФОТО: Vida Press

Сейчас Дрю Бэрримор занимается продвижением второго сезона шоу «Диета из Санта-Клариты». На днях актриса приехала на одну из американских студий, чтобы дать интервью, пишет Woman.

В понедельник, 20 марта, Дрю Бэрримор приняла участие в Late Show со Стивеном Кольбером. На студию программы в Нью-Йорке актриса приехала, облачившись в брючный костюм темно-синего оттенка в вертикальную полоску.

Бэрримор рассказала о втором сезоне сериала «Диета из Санта-Клариты», в котором она исполняет роль женщины, ставшей зомби. Еще перед премьерой шоу в прошлом году Дрю призналась, что ради участия в нем была вынуждена похудеть почти на 10 килограммов, ведь ее героиня, питающаяся исключительно мясом, просто не могла выглядеть крупной.

Судя по всему, к началу второго сезона требования продюсеров сериала к внешности Бэрримор стали более мягкими. Во всяком случае, во время своего последнего появления на публике актриса выглядела заметно раздобревшей.

ФОТО: Vida Press

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