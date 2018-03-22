Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню

Оперативники задержали подозреваемого. На допросе он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и изнасиловании, сообщает "Российская газета".

Как ранее писали Dni.Ru, правоохранительные органы Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.

В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.

По сообщениям полиции, ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться".

При аресте семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.