Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню

Нанятая жителем Подмосковья для уборки дома женщина превратилась в секс-рабыню. Мужчина на протяжении месяца заставлял свою знакомую оказывать ему услуги интимного характера.
Житель Люберецкого района договорился со своей знакомой об уборке дома за определенную плату. Однако, когда работа была выполнена, не отпустил ее, а превратил в секс-рабыню, пишут Dni.ru.
Миссис Россия 2017 пыталась продать в рабство человека...https://t.co/DXmYMaM6be#миссис#россия#рабство pic.twitter.com/cdP2e67YEW— ДвижениеАльтернатива (@AlternativaRus) 6 марта 2018 г.
По данным Следственного комитета, 34-летний мужчина с 12 февраля по 19 марта удерживал 30-летнюю женщину против ее воли в частном доме в поселке Малаховка и подвергал ее сексуальному насилию. В конце концов потерпевшей удалось позвонить в службу помощи "112" и сообщить о преступлении.
Оперативники задержали подозреваемого. На допросе он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и изнасиловании, сообщает "Российская газета".
Как ранее писали Dni.Ru, правоохранительные органы Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.
В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделения SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, выломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.
По сообщениям полиции, ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу, подвергая сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогие мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться".
При аресте семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. Полученные материалы изучают следователи.