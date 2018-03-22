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Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса

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Витас

ФОТО: Scanpix

На месте было найдено 45 гильз. Скорее всего, артист был не в себе.


Во время стрельбы около своего дома в элитном дачном поселке "Флоранс" на Рублевке певец Витас сделал 45 выстрелов. Ровно такое количество гильз нашли сотрудники полиции. Также с места оголтелой пальбы, как сообщает Life.ru, изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет.

В барвихинском отделении полиции сообщили, что в период с 10:00 до 15:00 артист "производил выстрелы из сигнального пистолета, создавал угрозу обществу, нарушая общественный порядок". Он был доставлен в отдел полиции, где ему выписали штраф 5500 рублей.

Как писали Dni.Ru, соседи утверждают, что Витас был пьян в стельку. Он якобы спрятался в своем доме, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь. Певца увезли в участок. Там ему предложили пройти медицинское освидетельствование: правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но от прохождения теста артист категорически отказался. Скорее всего, он просто был не в себе.

Напомним, что знаменитый певец не первый раз оказывается фигурантом громкого скандала. Например, в 2013 году он сбил велосипедистку на своем автомобиле и был лишен прав за пьяную езду на 23 месяца. Пресса пишет о нем редко – хоть так он попал в новостные хроники.

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