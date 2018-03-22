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Призрак женщины попал на видео на борту самолета Жуть...

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

По словам очевидца, в кабине чувствовалось чье-то присутствие, но рядом никого не было, пишет Лайф.

Тренер по фитнесу утверждает, что ему удалось заснять паранормальную активность на борту самолёта времён Второй мировой войны, на котором, по слухам, обитает призрак женщины — второго пилота. В октябре 2017 года Тони Фергюсон в страхе ушёл оттуда после того, как полтергейст опрокинул его камеру, но в марте мужчина вернулся. На этот раз в объектив попал странный белый объект, сообщает Mirror.

Во время первого посещения самолёта, расположенного в музее Саутгемптона, 33-летний мужчина сначала услышал серию громких ударов. Когда он снова попросил призрака явиться ему, камера резко упала. Тони настолько был заинтригован произошедшем, что снова вернулся в кабину.

В следующий раз, когда Тони попросил призрака показать себя, в самолете из ниоткуда взялось белое перо, которое затем исчезло. Сам мужчина признается, что с детства охотится за паранормальными явлениями, так как у него есть некий дар притягивать их.

"Я видел, как эта штука появилась и летала перед камерой, она была похожа на белое перо ангела. То, как оно двигалось и как появилось, а затем медленно исчезло на моих глазах, я знал, что это не может быть просто пыль", - говорит Тони.

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