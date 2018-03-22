Призрак женщины попал на видео на борту самолета

Тренер по фитнесу утверждает, что ему удалось заснять паранормальную активность на борту самолёта времён Второй мировой войны, на котором, по слухам, обитает призрак женщины — второго пилота. В октябре 2017 года Тони Фергюсон в страхе ушёл оттуда после того, как полтергейст опрокинул его камеру, но в марте мужчина вернулся. На этот раз в объектив попал странный белый объект, сообщает Mirror.

Во время первого посещения самолёта, расположенного в музее Саутгемптона, 33-летний мужчина сначала услышал серию громких ударов. Когда он снова попросил призрака явиться ему, камера резко упала. Тони настолько был заинтригован произошедшем, что снова вернулся в кабину.

В следующий раз, когда Тони попросил призрака показать себя, в самолете из ниоткуда взялось белое перо, которое затем исчезло. Сам мужчина признается, что с детства охотится за паранормальными явлениями, так как у него есть некий дар притягивать их.