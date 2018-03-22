четверг, 22 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • 12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем

12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Evan Agostini/AP

По сообщениям издания In Touch, американская актриса Николь Кидман и ее супруг, музыкант Кит Урбан разводятся после 12 лет брака. Как сообщают инсайдеры изданию, причин сразу несколько.

Keith Urban and Nicole Kidman attending CMT Artist of the Year held at the Schermerhorn Symphony Center

ФОТО: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/AFF/PA Images

По инициативе Кита, для того, чтобы наладить отношения, недавно супруги отправились в специальный загородный лагерь в Вермонте, США. Однако, даже совместный отдых не помог Николь и Киту, которые часто ссорились в поездке. По словам инсайдеров, "друзья пары уверены, что Николь и Кит точно подадут на развод". Они также утверждают, что Кит вспомнил свои пристрастия – в 2006 году, через четыре месяца после их свадьбы, Урбан отправился проходить курс лечения от наркотической зависимости, пишет Сегодня.

Также стало известно, что Кит не доволен постоянным контролем со стороны Кидман. В 2015 году она увидела фотографии, сделанные во время турне мужа по Америке. Тогда в туре с Китом находилась 24-летняя певица Келси Баллерини, которая спровоцировала ревность Кидман.

TOPSHOT - Nominee for Best Supporting Actress "Lion" Nicole Kidman arrives with her husband Keith Urban on the red carpet for the 89th Oscars on February 26, 2017 in Hollywood, California. / AFP PHOTO / ANGELA WEISS

ФОТО: Angela Weiss/AFP

В интервью журналу W в 2017 году Николь призналась: "Я не люблю, когда мой муж не отвечает на звонки. Мне приходится ему звонить снова и снова. Я прихожу в ярость. Но неужели это делает меня слишком требовательной?".

Как оказалось, у Кита тоже был повод для ревности. Музыканту не понравилось, что Николь добилась того, чтобы в съемках сериала "Большая маленькая ложь" была задействована Зои Кравиц, дочь рок-музыканта Ленни Кравица, с которым у Николь был роман. Кит был уверен, что супруга сделала это, потому что по-прежнему испытывает к Ленни романтические чувства.

Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году, у пары две дочери – 9-летняя Сандэй и 7- летняя Фэйт.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ