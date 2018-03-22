12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем

Keith Urban and Nicole Kidman attending CMT Artist of the Year held at the Schermerhorn Symphony Center ФОТО: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/AFF/PA Images

По инициативе Кита, для того, чтобы наладить отношения, недавно супруги отправились в специальный загородный лагерь в Вермонте, США. Однако, даже совместный отдых не помог Николь и Киту, которые часто ссорились в поездке. По словам инсайдеров, "друзья пары уверены, что Николь и Кит точно подадут на развод". Они также утверждают, что Кит вспомнил свои пристрастия – в 2006 году, через четыре месяца после их свадьбы, Урбан отправился проходить курс лечения от наркотической зависимости, пишет Сегодня.

Также стало известно, что Кит не доволен постоянным контролем со стороны Кидман. В 2015 году она увидела фотографии, сделанные во время турне мужа по Америке. Тогда в туре с Китом находилась 24-летняя певица Келси Баллерини, которая спровоцировала ревность Кидман.

TOPSHOT - Nominee for Best Supporting Actress "Lion" Nicole Kidman arrives with her husband Keith Urban on the red carpet for the 89th Oscars on February 26, 2017 in Hollywood, California. / AFP PHOTO / ANGELA WEISS ФОТО: Angela Weiss/AFP

В интервью журналу W в 2017 году Николь призналась: "Я не люблю, когда мой муж не отвечает на звонки. Мне приходится ему звонить снова и снова. Я прихожу в ярость. Но неужели это делает меня слишком требовательной?".

Как оказалось, у Кита тоже был повод для ревности. Музыканту не понравилось, что Николь добилась того, чтобы в съемках сериала "Большая маленькая ложь" была задействована Зои Кравиц, дочь рок-музыканта Ленни Кравица, с которым у Николь был роман. Кит был уверен, что супруга сделала это, потому что по-прежнему испытывает к Ленни романтические чувства.