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Это не шутка! В Таллине выступит Дария «НУКИ» Ставрович и группа СЛОТ ВНИМАНИЕ: розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Promo

1 апреля в столичном клубе Cathouse Concert Hall выступит с большим концертом популярнейшая рок-группа из Москвы — группа СЛОТ!

15 лет, 13 музыкантов, 7 альбомов, миллионы поклонников и тысячи концертов в России и за рубежом…все это — группа СЛОТ!

Дария НУКИ Ставрович... Энергетика! Мощь голоса! Именно эти две ассоциации моментально приходят на ум, когда слышишь ее имя. Не так давно Дария приняла участие в большом телевизионном проекте «Голос» и показала удивительные результаты.

«Пятнадцать лет — бунтарский возраст! Много всего происходит впервые, жизнь ещё полна тайн, запретов и это очень будоражит. Мечты и цели — есть синонимы. Все, что нельзя — особенно желанно! В отличие от человеческого возраста, возраст группы привлекателен тем, что это такие пятнадцать,когда все хочется и все можно! Да будет так!» — Дария «НУКИ» Ставрович.

ФОТО: Promo

Популярная рок-группа запускает широкое празднование своего пятнадцатилетия с большого сольного концерта, который состоится 1 апреля в таллиннском клубе Cathouse Concert Hall (Tartu mnt 17,Tallinn)! 

В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой «15» вырвется наружу в киловатты фирменного звука, самые огненные хиты и «топовые» баллады, «слэм» и «стэйдж дайвинг»!

Игорь «КЭШ» Лобанов: «Время творит с нами пугающие вещи. С одной стороны, мы даже становимся лучше, а с другой стороны самого времени у нас меньше. К чёрту подведение черт и планирование с чертежами. Мы просто соберёмся, чтобы зафиксировать этот миг между прошлым и будущим, как бы сделаем фотографию, которую можно будет сразу сжечь, но хотя бы на секунду мы задержим на ней свой взгляд.»

СЛОТ всегда неразрывно связан с цифровым миром, а вся сумма произошедшего за историю существования коллектива неизменно превратится, как и в знаменитом магическом квадрате, в число «15», которое в нумерологии принято считать счастливым. Все эти факты констатируют то, что это событие пропустить просто нельзя, а пока берите ручки и записывайте в свои календари: 1 апреля (это не шутка), клуб Cathouse Concert Hall, Таллинн! 

Ограничение по возрасту 16 лет. 

ВИП балкон с ограничением 18 лет.

ВНИМАНИЕ! Для своих читателей мы разыгрываем билеты на это завораживающее танцевальное представление. Розыгрыш проходит на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы объявим уже в следующий вторник, 28 марта. Удачи! 

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