ТОП-7: эстонские звезды, которые показали свои интимные места всему миру

Лийс Ласс – не только светская тусовщица, но и успешная бизнес-леди. Она проживает в Сингапуре, который находится почти на экваторе, что позволяет Лийс круглый год греться в лучах солнца и, конечно же, публиковать фото в бикини.

A post shared by LIIS LASS (@liislassofficial) on Nov 30, 2017 at 8:18am PST

Первый раз Юри Потсманн показал всем попу еще на «Евровидении», когда в видео-открытку включили кадры с прыгающим в озеро голым певцом. На этом Юри не остановился, поэтому сейчас мы имеем удовольствие наблюдать вот это фото, опубликованное у него в Facebook.

Эрна Хуско, в общем-то, и популярна благодаря своей пятой точке. Девушка когда-то на профессиональном уровне занималась фигурным катанием и не могла похвастаться аппетитными формами. Закончив спортивную карьеру, Эрна увлеклась фитнесом и теперь проводит в тренажерном зале не один час в день. Однако, злые языки поговаривают, что ее главное достоинство – дело рук пластического хирурга, которого, кстати, оплатил сын успешного бизнесмена ливанского происхождения.

A post shared by Erna Husko 👸🏼🍑 (@ernahusko) on Jul 3, 2017 at 9:11am PDT

О Хелен Адамсон мы сегодня вам уже рассказывали. Но как можно отказать себе в любовании такими видами?

A post shared by Helen Adamson (@helenadamson) on Mar 21, 2018 at 1:55pm PDT

Мартин Саар – художник из Эстонии, который во время пребывания в Лос-Анджелесе решил немного похулиганить. Мужчина стянул штаны прямо в кабриолете и показал свою пятую точку остальным водителям. Опубликованное фото он коротко подписал словом «Hello». Позже он объяснил свой поступок тем, что просто веселился.

Мартин Саар. ФОТО: facebook

Блогер Paljas Porgand (Мэрилин Таймре) часто делится с подписчиками своими откровенными снимками. Но как же не хвастаться таким телом, тем более если проводишь все свободное время в тренажерном зале?

A post shared by Merilin Taimre (@paljasporgand) on Aug 24, 2017 at 10:36pm PDT

Лийса Леэтма – еще один блогер, который не стесняется фотографироваться в трусах. И, на минуточку, какой потрясающий вид!