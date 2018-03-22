ТОП-7: эстонские звезды, которые показали свои интимные места всему миру

В эстонском бомонде есть несколько смельчаков, которые предпочитают ничего не скрывать от своих поклонников. И портал Elu24 собрал их вместе!
Лийс Ласс – не только светская тусовщица, но и успешная бизнес-леди. Она проживает в Сингапуре, который находится почти на экваторе, что позволяет Лийс круглый год греться в лучах солнца и, конечно же, публиковать фото в бикини.
Первый раз Юри Потсманн показал всем попу еще на «Евровидении», когда в видео-открытку включили кадры с прыгающим в озеро голым певцом. На этом Юри не остановился, поэтому сейчас мы имеем удовольствие наблюдать вот это фото, опубликованное у него в Facebook.
Эрна Хуско, в общем-то, и популярна благодаря своей пятой точке. Девушка когда-то на профессиональном уровне занималась фигурным катанием и не могла похвастаться аппетитными формами. Закончив спортивную карьеру, Эрна увлеклась фитнесом и теперь проводит в тренажерном зале не один час в день. Однако, злые языки поговаривают, что ее главное достоинство – дело рук пластического хирурга, которого, кстати, оплатил сын успешного бизнесмена ливанского происхождения.
О Хелен Адамсон мы сегодня вам уже рассказывали. Но как можно отказать себе в любовании такими видами?
Мартин Саар – художник из Эстонии, который во время пребывания в Лос-Анджелесе решил немного похулиганить. Мужчина стянул штаны прямо в кабриолете и показал свою пятую точку остальным водителям. Опубликованное фото он коротко подписал словом «Hello». Позже он объяснил свой поступок тем, что просто веселился.
Блогер Paljas Porgand (Мэрилин Таймре) часто делится с подписчиками своими откровенными снимками. Но как же не хвастаться таким телом, тем более если проводишь все свободное время в тренажерном зале?
Лийса Леэтма – еще один блогер, который не стесняется фотографироваться в трусах. И, на минуточку, какой потрясающий вид!