пятница, 23 марта 2018 г.
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  • Раньше в этой ласнамяэской общаге зажигали бедные студенты, а теперь там живут богачи!

Раньше в этой ласнамяэской общаге зажигали бедные студенты, а теперь там живут богачи! VEGA - Шик по-ласнамяэски!

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Бывшая Морская академия, располагавшаяся по адресу: Таллинн, Мустакиви теэ, 25, – меньше чем за год превратилась в шикарный жилой комплекс на 297 квартир. Это 12-этажное здание с более чем 16 600 кв. м современной жилой площади, стоянкой на 321 автомобиль и участком в 1,68 га может по праву считаться самой крупной жилой новостройкой в Эстонии.

Таллиннский район Ласнамяэ – один из самых привлекательных и развивающихся в нашей стране. «Несмотря на значительное население этой части города, здесь строилось довольно мало нового жилья, а всё, что выставлялось на продажу, сразу находило своих покупателей. Спрос явно опережал предложение. Меньше чем за год мы продали в рамках проекта Vega 172 новые квартиры и, похоже, переломили сложившуюся ситуацию», – отметил член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд.

В распоряжении жильцов комплекса:

- детская игровая комната, где можно отмечать и дни рождения;

- стильные залы для праздников;

- представительное меблированное фойе с охранником;

- банный комплекс с джакузи;

- помещение для детских колясок и велосипедов;

- прачечная;

- террасы на крыше с видом на Старый город, море и парк;

- дворовая зона усиленной безопасности (камеры видеонаблюдения, ограда);

- гриль-зона и уголки отдыха во дворе;

- детская игровая площадка;

- спортивная площадка для игр с мячом;

- тренажерная зона на свежем воздухе.

ФАКТЫ

Общая сумма инвестиции: 17 миллионов евро

Количество проданных квартир (менее чем за год): 172 

Объект: 12-этажное здание, 297 квартир, 312 парковочных мест

Стоимость квартиры – от 69 900 евро, цена кв. м – от 1460 евро

Предлагаются 2 – 4-комнатные квартиры площадью 34 – 104 кв. м

Всего свыше 16 000 квадратных метров современной жилой площади

Архитектурное решение здания: Apex Arhitektuuribüroo

Девелопер: Endover Kinnisvara

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ

- На объекте трудились 1524 человека и 110 фирм;

- Первые две показательные квартиры были построены через 28 дней после получения разрешения на строительство;

- Между получением разрешения на строительство и подписанием акта о сдаче объекта в эксплуатацию прошло всего 330 дней;

- На малярные работы ушло 27 500 литров краски – этого хватит, чтобы покрасить 34 футбольных поля.

А портал Limon.ee одним из первых побывал в этих новых квартирах и посмотрел, чем там можно заняться! Смотрите эксклюзивное видео вверху новости. 

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