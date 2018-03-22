четверг, 22 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Директор НИИ пульмонологии ФМБА, главный терапевт Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Чаулин много лет дружил с семьей Олег Табакова. Поэтому о его здоровье он знал, кажется, все. 

"С Олегом Павловичем у нас давняя история отношений, – рассказал Чаулин. – Я знал его маму, которая тоже была врачом. В семье Табакова было много больных бронхиальной астмой, и когда Олег стал артистом "Современника", он сам несколько раз консультировался у меня".

"Когда у него появились младшие дети, обострилась аллергия. Особенно тяжело болезнь протекала после рождения Павлика (22-летний сын, ставший актером – Прим. ред.). У Зудиной та же аллергическая реакция. Он мне часто звонил, консультировался, несколько раз они с Мариной приезжали на консультацию", – продолжает врач.

Он видел Табакова и незадолго до смерти. "Меня несколько раз приглашали к Олегу Павловичу, и я видела: врачи делали все, чтобы его спасти. Да и сам он молодец – долго сопротивлялся. Но Табаков был очень ослаблен основным заболеванием – он боролся раком (простаты – Прим. ред.) и последние годы проходил лечение с использованием сложных химических препаратов", – цитирует Чучулина Eg.Ru.

Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ