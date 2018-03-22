Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

"С Олегом Павловичем у нас давняя история отношений, – рассказал Чаулин. – Я знал его маму, которая тоже была врачом. В семье Табакова было много больных бронхиальной астмой, и когда Олег стал артистом "Современника", он сам несколько раз консультировался у меня".

"Когда у него появились младшие дети, обострилась аллергия. Особенно тяжело болезнь протекала после рождения Павлика (22-летний сын, ставший актером – Прим. ред.). У Зудиной та же аллергическая реакция. Он мне часто звонил, консультировался, несколько раз они с Мариной приезжали на консультацию", – продолжает врач.

Он видел Табакова и незадолго до смерти. "Меня несколько раз приглашали к Олегу Павловичу, и я видела: врачи делали все, чтобы его спасти. Да и сам он молодец – долго сопротивлялся. Но Табаков был очень ослаблен основным заболеванием – он боролся раком (простаты – Прим. ред.) и последние годы проходил лечение с использованием сложных химических препаратов", – цитирует Чучулина Eg.Ru.