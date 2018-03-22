Певица Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке матки

Диана Гурцкая стала очередной звездной гостьей передачи Елены Малышевой «Жить здорово!» Певица рассказала о том, как ей поставили диагноз «рак матки». Несколько лет назад она проходила гинекологический осмотр, в ходе которого обнаружили миому. Врачи заподозрили рак и для спасения жизни Диане предложили удалить не только опухоль, но и матку.

«Изначально чего я боялась – не того, что со мной что-то случится. Боялась, что будет с моим сыном. Думала: «Господи, что с ним потом станет?» Не знала, как жить дальше», – призналась популярная исполнительница.

Она связалась с Малышевой, чтобы та посоветовала хорошего специалиста. «Я хочу сказать, что есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, все сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила!» – сообщила Гурцкая.