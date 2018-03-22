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  • Растаял на глазах! Максим Фадеев похудел на 40 килограммов благодаря особой диете

Растаял на глазах! Максим Фадеев похудел на 40 килограммов благодаря особой диете Фото и видео

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Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

На днях 49-летний музыкальный продюсер Максим Фадеев вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал, как боролся с лишним весом.

20 марта Максим Фадеев пообщался со своими поклонниками в прямом эфире. Фолловеров продюсера интересовали не только его творческие планы — ничуть не меньше они хотели узнать, что помогает ему избавляться от лишнего веса.

 

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Фадеев признался, что худеет по собственной методике. Ему уже удалось скинуть 42 килограмма, и он планирует сбросить еще 30.

«У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо», — поделился продюсер.

Продюсер заявил, что после достижения намеченной цели обязательно поделится секретом диеты. Также Фадеев пообещал сменить имидж. В первую очередь Макс планирует сбрить бороду.

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