Растаял на глазах! Максим Фадеев похудел на 40 килограммов благодаря особой диете

20 марта Максим Фадеев пообщался со своими поклонниками в прямом эфире. Фолловеров продюсера интересовали не только его творческие планы — ничуть не меньше они хотели узнать, что помогает ему избавляться от лишнего веса.

A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Mar 19, 2018 at 10:21am PDT

Фадеев признался, что худеет по собственной методике. Ему уже удалось скинуть 42 килограмма, и он планирует сбросить еще 30.

«У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо», — поделился продюсер.

Продюсер заявил, что после достижения намеченной цели обязательно поделится секретом диеты. Также Фадеев пообещал сменить имидж. В первую очередь Макс планирует сбрить бороду.