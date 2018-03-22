Стала невестой: дочь Пугачевой и Галкина покорила поклонников (ВИДЕО)

Коллекция Юдашкина, представленная 20 марта, получила название «Московская зима». Открыл дефиле показ новой линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной креативным директором марки Галиной Юдашкиной.

Дети Аллы и Максима вместе с наследниками Филиппа Киркорова украсили дефиле Валентина Юдашкина. Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье и в фате. Компанию малышке составил плюшевый мишка, которого девочка прижимала к груди.

«На подиуме Лизоньке самое место, украсит собой и оживит! Вперед!», «Ребенок развит не по годам! Очаровашка! Многие дети вызывают умиление, но не за многими так интересно наблюдать постоянно! Уверена, что каждый бы себе хотел такую дочурку!» – так комментируют видео поклонники.