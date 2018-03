Стала невестой: дочь Пугачевой и Галкина покорила поклонников (ВИДЕО)

😻Сказочная😻 #Repost @alla_orfey with @get_repost ・・・ Обязательный финал показа."НЕВЕСТА" Молодец Лизанька. #ЕлизаветаГалкина #ГарриГалкин #АллаПугачева #МаксимГалкин #семья #самыелюбимые #весна #❤️

A post shared by ❤Allusya❤ (@_alla_koroleva) on Mar 20, 2018 at 9:07pm PDT