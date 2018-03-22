четверг, 22 марта 2018 г.
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  • Стала невестой: дочь Пугачевой и Галкина покорила поклонников (ВИДЕО)

Стала невестой: дочь Пугачевой и Галкина покорила поклонников (ВИДЕО)

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ФОТО: Instagram

Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вышла на подиум в рамках Московской недели моды, передают TopNews.

Коллекция Юдашкина, представленная 20 марта, получила название «Московская зима». Открыл дефиле показ новой линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной креативным директором марки Галиной Юдашкиной.

Дети Аллы и Максима вместе с наследниками Филиппа Киркорова украсили дефиле Валентина Юдашкина. Лиза Галкина вышла на подиум в свадебном платье и в фате. Компанию малышке составил плюшевый мишка, которого девочка прижимала к груди.

«На подиуме Лизоньке самое место, украсит собой и оживит! Вперед!», «Ребенок развит не по годам! Очаровашка! Многие дети вызывают умиление, но не за многими так интересно наблюдать постоянно! Уверена, что каждый бы себе хотел такую дочурку!» – так комментируют видео поклонники.

«Дети дают мне силы, купаюсь в этой теплой, детской энергии,–призналась недавно журналистам Алла Пугачева. – Они дают мне силы держаться на плаву. Хочу дожить до того, как им будет 13 лет, и выйти с ними в свет».

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