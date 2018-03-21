среда, 21 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Срочно! Российский певец Витас открыл стрельбу во дворе своего дома

Срочно! Российский певец Витас открыл стрельбу во дворе своего дома

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Витас.

ФОТО: TVNET

Известный певец Витас стал героем криминальной хроники. Исполнителя задержали на Рублевском шоссе.

По предварительным данным, артист открыл стрельбу во дворе собственного дома. О происшествии очевидцы сообщили в полицию, пишут Dni.ru.

Соседи утверждают, что Витас был пьян. Он якобы спрятался в своем доме. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь.

В результате певец был доставлен в участок. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование: судя по всему, правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. От проведения теста артист отказался.

В результате полицейские составили протокол об административном правонарушении. Певца отпустили из под стражи, передает Telegram-канал 112.

Вероятно, исполнителю придется заплатить крупный штраф. Скорее всего, Витаса обвинили в хулиганстве.

Напомним, что знаменитый певец оказался в центре громкого скандала в 2013 году. Тогда Витас сбил велосипедистку на своем автомобиле. Он был лишен прав за пьяную езду на 23 месяца.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ