Шесть вещей, которые публикуют в Facebook только люди с низкой самооценкой

У большинства людей есть учетные записи в соцсетях, где они общаются со своими друзьями и родственниками, и постят кучу всего о себе. Однако многие вещи, которые вы публикуете в социальных сетях, вредят вам в реальной жизни.

Даже если вы не постите фото каждого своего обеда и не разжигаете ненависть, ваш работодатель, к примеру, может учесть то, что вы публикуете (не говоря уже о личной информации) при построении отношений на работе.

Многие вещи раскрываются, когда вы обмениваетесь изображениями, фотографиями, видео и текстами, которые описывают: ваш образ жизни, вашу личность, социальные отношения, даже некоторые психологические проблемы.

Эксперты подтвердили, что есть шесть ключевых вещей, которые публикуют в Facebook или других соцсетях, говорят о низкой самооценке человека.

1. Все время делитесь своим местоположением

Это способ прокричать миру о том, что вы делаете. Люди с низкой самооценкой нуждаются в признании и одобрении общества.

Один из способов сделать это - делиться местоположением настолько часто, чтобы другие могли следить за вашей активной личной жизнью. Обычно можно найти фотографии с путешествий, ресторанов и кафе, кинотеатров или театров.

Нет необходимости публиковать информацию о том, где вы находитесь, так как, кроме прочего, вы рискуете привлечь аферистов.

2. Публикуете фотографии из тренажерного зала

Вы пытаетесь доказать миру, что вы каждый день вы ходите в спортзал? Вы хотите, чтобы они знали, что ваше тело укрепляется и вы очень привлекательны?

Поверьте, те, кому вы нравитесь, и так считают вас притягательным, а другим просто ничего не нужно доказывать. Тем более, поступая так, вы не только будете тормозить ваш прогресс, но и будете слишком сосредоточены на достижении признания кем-то. Иногда это приводит к тому, что ваши недоброжелатели просто начнут вас высмеивать или оскорблять, чтобы задеть ваши чувства.

3. Публикуете фотографии еды

Конечно, наслаждаться вкусной едой – это прекрасно. Но люди, которые делают это показательно, просто хотят вызвать зависть у других.

Поймите одно, обычно других не интересует то, что вы съели, или собираетесь съесть.

4. Добавляете в друзья миллионы человек

Социологи и психологи подтверждают, что люди, которые добавляют в друзья слишком много людей, очень неуверенные в себе.

Хотя, если при этом вы общаетесь с каждым из них (что в принципе очень сложно), то этот факт не о вас.

5. Публикуете фото покупок и подарков

Все женщины любят посещать магазины. Да, хорошая покупка приносит массу удовольствия, расслабляет и поднимает настроение! Однако, если вы все время хвастаетесь вашими покупками или подарками онлайн – это очередной способ показать, насколько вы нуждаетесь в одобрении других.

6. Все время рассказываете о настроении и чувствах

Исследования университетов Бримингема, Эдинбурга и Хериот-Уолта в Британии подтверждают, что люди, публикующие сообщения в которых ярко описывают свои эмоции или чувства, сами того не желая показывают, насколько им не хватаетнастоящих отношений и чувств в реальной жизни.