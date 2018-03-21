среда, 21 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Сеть удивила собака – двойник Иванки Трамп

Сеть удивила собака – двойник Иванки Трамп Фото внутри!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Chris Kleponis/CNP/MPI/Capital Pictures/RS/CNP/MPI/Capital Pictures

В Сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. Снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев пользователей Twitter. Об этом пишет The Mashable.

Изначально фотографию собаки опубликовал в Сети Twitter-юзер с ником @witchpuppy. Снимок в короткое время стал вирусным, а пользователи усмотрели в питомце с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.

«Почему эта собака выглядит в точности как Иванка Трамп?» - задал вопрос один из пользователей и понеслось!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ