Сеть удивила собака – двойник Иванки Трамп Фото внутри!
21 марта 2018 г., 16:01
В Сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. Снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев пользователей Twitter. Об этом пишет The Mashable.
Изначально фотографию собаки опубликовал в Сети Twitter-юзер с ником @witchpuppy. Снимок в короткое время стал вирусным, а пользователи усмотрели в питомце с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.
«Почему эта собака выглядит в точности как Иванка Трамп?» - задал вопрос один из пользователей и понеслось!
she is an influencer on youtube pic.twitter.com/0zP5aYtfIW— francesca (@witchpuppy) 16 марта 2018 г.