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Золотая минута суток: когда загадать желание, чтобы оно сбылось

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Желание

ФОТО: Scanpix

На данный момент существует множество способов осуществить желаемое как можно скорее. Самый простой из них — загадать свое желание в определенную минуту суток, пишет Dailylihoro.

Многие люди уже перестали верить в то, что мечты можно воплотить в реальность, и действительно, сделать это не совсем просто. От вас потребуется терпение и усилия. Однако есть способ достичь желаемого результата как можно скорее — для этого необходимо загадать желание в «золотую минуту». 

Что такое золотая минута суток

Прежде чем приступить к воплощению своих желаний, нужно понять, почему эта волшебная минута называется «золотой» и чем она отличается от остальных. На самом деле она действительно бесценна для каждого человека, особенно если вы поймете ее истинный смысл. В эти считанные секунды открывается канал прямой связи со Вселенной. Она непременно услышит все, что вы пожелаете в эту минуту. Не рекомендуется загадывать желания, которые могут нанести вред окружающим. Даже если оно исполнится, то его негативный смысл может отразиться и на вашей жизни.

Немаловажно, чтобы ваше желание касалось именно вашей жизни. Также запрещено загадывать желания, употребляя при этом частицу «не». Например, если вы стремитесь к крепкому здоровью, произнесите «хочу быть здоровым», а не «не хочу болеть». В последнем случае вы используете отрицание, поэтому Вселенная может просто проигнорировать ваши слова.

Помните, что, загадывая желания, вы должны пребывать в хорошем настроении. Не нужно заранее внушать себе, что ваша мечта не исполнится. Вселенная реагирует не только на то, что мы произносим вслух, но и понимает то, о чем мы думаем. 

Как рассчитать золотую минуту

Оказывается, вступить в контакт со Вселенной не так уж просто: для этого нам положена всего лишь одна минута. Именно в этот короткий момент Высшие силы услышат вас и позволят поведать о самом сокровенном. Все, что вы пожелаете в эту минуту, обязательно исполнится.

Настало время научиться рассчитывать «золотую минуту» суток. Загадывая желание с 1 по 24 число месяца, вы должны запомнить, что число месяца — это час, а номер месяца — это «золотая минута».

Например, если вы хотите загадать желание 20.03, вы можете сделать это в 20:03. Именно в этот период наступит «золотая минута».

С 25 по 31 число каждого месяца правила расчета немного отличаются от вышеприведенных. Например, если вы хотите загадать желание 31.12, сделать это нужно в 12:31. Как вы заметили, изменился лишь порядок чисел, но на исполнение вашего желания это никак не повлияет. Кроме того, это значит, что в Новый год вы сможете поведать Вселенной о своих мечтах не только в полночь. Не забывайте, что у вас есть всего лишь 60 секунд, чтобы озвучить свою мечту.

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