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  • Фото: глядя на эту эстонскую певицу в бикини можно позеленеть от зависти!

Фото: глядя на эту эстонскую певицу в бикини можно позеленеть от зависти!

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ФОТО: Instagram

Эстонская певица Биргит Саррап (в девичестве Ыйгемеэль), которая выступала на «Евровидении 2013», сейчас наслаждается отдыхом в теплых странах вместе с мужем и двумя малышами.

Пока в Эстонии никак не может наступит долгожданная весна, Биргит дразнит своих поклонников снимками с острова Рача, который находится в Таиланде. Стоит отметить, что Биргит находится в прекрасной форме.

 

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Напомним, что в мае 2015 года Биргит сыграла свадьбу в Таиланде со своим менеджером Индреком Саррапом.

ФОТО: Instagram

У пары есть сын Симеон (род. в октябре 2013) и дочь Хелин (род. 29 апреля 2016). Биргит была на 6-м месяце беременности, когда выступала на «Евровидении». Сейчас она выступает под своей новой фамилией.

ФОТО: Erakogu

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