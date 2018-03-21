Фото: глядя на эту эстонскую певицу в бикини можно позеленеть от зависти!
21 марта 2018 г., 15:15
Эстонская певица Биргит Саррап (в девичестве Ыйгемеэль), которая выступала на «Евровидении 2013», сейчас наслаждается отдыхом в теплых странах вместе с мужем и двумя малышами.
Пока в Эстонии никак не может наступит долгожданная весна, Биргит дразнит своих поклонников снимками с острова Рача, который находится в Таиланде. Стоит отметить, что Биргит находится в прекрасной форме.
Напомним, что в мае 2015 года Биргит сыграла свадьбу в Таиланде со своим менеджером Индреком Саррапом.
У пары есть сын Симеон (род. в октябре 2013) и дочь Хелин (род. 29 апреля 2016). Биргит была на 6-м месяце беременности, когда выступала на «Евровидении». Сейчас она выступает под своей новой фамилией.