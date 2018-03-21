Сутки с мертвецом: в СМИ всплыла страшная история из прошлого Олега Табакова

Актеру не было покоя из-за мертвеца в комнате. Он с ужасом вспоминал об этом всю жизнь.
Мало кто знает, что здоровье Олег Табаков подорвал еще в молодости. «В 29 лет у меня случился инфаркт, – вспоминал артист. – Тогда я получил по заслугам! Ведь был занят в огромном количестве спектаклей. Снимался в фильмах. Вот и надорвался».
«Я лежал в палате на двоих, и в один прекрасный момент мой сосед умер, – рассказывал Табаков. – Это случилось в субботу, когда, кроме дежурного врача, все ушли, и тело некому было транспортировать в морг. Умершего смогли забрать из ванны, в которой он пролежал больше суток, только в ночь на понедельник. Как я провел все это время и какие мысли меня посещали, можно только догадываться».
Тогда Табаков провел в больнице семь недель и был почти обездвижен. «Все это время я лежал на спине, не двигаясь, – цитирует артиста журнал »Тайны звезд«. – И все-таки выкарабкался. Ангел выкрал меня у проклятой смерти!»
Он мог умереть несколько раз, но всегда побеждал ту, что приходит с косой. Например, в 2011-м звезде сделал стентирование – при помощи особой металлической сеточки расширили просветы двух сосудов, которые были забиты атеросклеротическими бляшками, пишут Dni.
Напомним, 12 марта 2018 года Олег Табаков умер от сердечного приступа. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.