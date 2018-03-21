Сутки с мертвецом: в СМИ всплыла страшная история из прошлого Олега Табакова

Мало кто знает, что здоровье Олег Табаков подорвал еще в молодости. «В 29 лет у меня случился инфаркт, – вспоминал артист. – Тогда я получил по заслугам! Ведь был занят в огромном количестве спектаклей. Снимался в фильмах. Вот и надорвался».

«Я лежал в палате на двоих, и в один прекрасный момент мой сосед умер, – рассказывал Табаков. – Это случилось в субботу, когда, кроме дежурного врача, все ушли, и тело некому было транспортировать в морг. Умершего смогли забрать из ванны, в которой он пролежал больше суток, только в ночь на понедельник. Как я провел все это время и какие мысли меня посещали, можно только догадываться».

Тогда Табаков провел в больнице семь недель и был почти обездвижен. «Все это время я лежал на спине, не двигаясь, – цитирует артиста журнал »Тайны звезд«. – И все-таки выкарабкался. Ангел выкрал меня у проклятой смерти!»

Он мог умереть несколько раз, но всегда побеждал ту, что приходит с косой. Например, в 2011-м звезде сделал стентирование – при помощи особой металлической сеточки расширили просветы двух сосудов, которые были забиты атеросклеротическими бляшками, пишут Dni.