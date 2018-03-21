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  • С ума сойти! Этих талантливых ребят из Таллинна сегодня узнала Япония

С ума сойти! Этих талантливых ребят из Таллинна сегодня узнала Япония Смотрите видео!

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Emphasis

ФОТО: Олег Харченко

Альбом таллинской группы Emphasis вышел сегодня в Японии.

Новый концептуальный альбом Soul Transfer эстонской группы Emphasis вышел сегодня в стране Восходящего солнца под эгидой независимого лейбла Red Rivet Records. Превью всех вошедших в альбом трэков доступно к с сегодняшнего дня на YouTube канале группы.

Участники Emphasis характеризуют Soul Transfer как самую серьезную работу, как с точки зрения музыкальных экспериментов, так и семантической части, объедиенных общей концепцией. Soul Transfer - это история о человеке, его судьбе и стремлении к вечной жизни на фоне глобальной дигитализации. 

Помимо основного состава группы, в работе над диском приняло участие пять сессионных музыкантов. В их числе, имена известных эстонских джазменов – Рауля Сёэта и Аллана Ярве. Концептуальную обложку и иллюстрации для 12-страничного буклета для Emphasis разработала таллинская художница и фотограф Терье Тальтс, которая славится своими экстравагантными творениями в стиле “фэнтези“.  

Презентация Soul Transfer пройдет 14 апреля в клубе Rockstar’s (Tatari 6) при поддержке таллинского heavy metal коллектива Sky Down и прогрессивных гостей из Санкт-Петербурга - Trappist System Trio.  

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