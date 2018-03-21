Микки Рурк пригласил ведущую «Первого канала» на свидание

Голливудская звезда подписался на аккаунт знойной брюнетки в Instagram и теперь отслеживает все публикации, оставляя комментарии практически под каждым из них.
Актриса и соведущая Павла Прилучного в шоу Первого канала «Короли фанеры» всегда пользовалась повышенным вниманием со стороны сильного пола. Сейчас сердце 27-летней красотки официально свободно, но претендентов на него с каждым днем все больше. В числе ее поклонников оказался и знаменитый киноактер Микки Рурк, пишет Starhit.
Все началось с того, что он неожиданно подписался на аккаунт телеведущей в Instagram – в тот день она выложила жаркий снимок у себя на страничке с целью поздравить мужчин с 23 февраля. Следом Рурк поставил отметки «нравится» сразу на нескольких десятках публикаций.
«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав – это фейк, – рассказала «СтарХиту» подруга Кошкиной. – Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль».
Через пару дней артистка заметила, что актер оставляет не просто сердечки под постами, но и комментарии. «Яна, вы прекрасны! Почту за честь подружиться», - распыляется 65-летний ловелас.
Но девушка реагирует далеко не на все комплименты. Когда появляется свободная минутка, она старается поддерживать общение – отвечать на послания, смотреть видео. Какой представительнице прекрасного пола не будет приятно от наличия такого воздыхателя!
Актер уже поинтересовался, не собирается ли русская красавица в Голливуд? Он уверен, у нее там может сложиться отличная карьера. Заодно появится возможность встретиться за чашечкой кофе.
Очевидно, что в моей карьере мне уже не раз приходилось играть постельные сцены🔥😅 К ним я отношусь исключительно как к работе и не более того. У меня есть несколько условий: Я никогда не снимаюсь без нижнего белья (в том числе топлесс), для этого существуют дублёры. Никогда не влюбляюсь в партнёров по сцене. Ну и конечно же секс в кадре - это полная имитация. Хотя я лично знаю актёров, которые на съёмках делали это по-настоящему😜 Я не отрицаю, что возможно когда-нибудь, какое-то из этих условий может быть нарушено 😂🤦🏻♀️ Спасибо @pablo_derevyanko за то, что этот год съёмок с тобой - был настоящим удовольствием😘 Ну а дату выхода этой комедии на экраны, я сообщу Вам чуть позже🙈😉 #люблюсвоюработу #любимаяработа #ЯнаКошкина #ПавелДеревянко