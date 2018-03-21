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  • На свое 50-летие Екатерина Стриженова сообщила о беременности

На свое 50-летие Екатерина Стриженова сообщила о беременности

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Екатерина Стриженова

ФОТО: Scanpix

Отметившая 50-летие Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью. Старшая дочь известной телеведущей находится в интересном положении.

Екатерина и Александр Стриженовы стали очередными звездными гостями передачи Ивана Урганта. Накануне, 20 марта, телеведущая справила юбилей. Екатерине исполнилось 50 лет. С раннего утра именинница принимала поздравления от родных и близких. Когда Екатерина появилась в студии Ивана, ее встретили бурными аплодисментами. Ургант присоединился к теплым пожеланиям коллеге.

В ходе беседы с Иваном Екатерина сообщила радостную новость. Стриженова призналась, что в скором времени станет бабушкой. Как выяснилось, старшая дочь Екатерины и Александра Анастасия беременна. Отец будущего ребенка – ее супруг Петр.

Интересно, что счастливые супруги предпочитали скрывать важную информацию от общественности. Они сделали объявление лишь на шоу Ивана Урганта. «Итак, наша сегодняшняя программа – бабушка рядышком с дедушкой», – иронически прокомментировал событие телеведущий.

Напомним, старшая дочь Стриженовых Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Перед тем, как решиться узаконить отношения, влюбленные встречались около пяти лет. Анастасия и Петр познакомились в Нью-Йорке, где получали образование. В 2011 году Петр сделал Насте предложение.

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