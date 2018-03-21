среда, 21 марта 2018 г.
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Созданы противозачаточные таблетки для мужчин

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Секс в душе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Группа исследователей из Вашингтонского университета разработала противозачаточные таблетки, сообщает газета The Guardian.

Препарат содержит химическое вещество диметандролон ундеканоат (ДМАУ). Как и в случае с женскими контрацептивами, таблетки содержат гормоны прогестерона и эстрогена, пишет Menscult.ua.

Кроме таблеток, ученые работают над созданием противозачаточных гелей и инъекций для мужчин.

Идея противозачаточных таблеток для мужчин не нова. В 2016 году проходили специальные исследования, в ходе которых выяснилось, что мужчины, принимавшие контрацептивы, испытывают такие же побочные эффекты, как и женщины.

В частности, участники эксперимента отмечали депрессивное состояние, перепады настроения, акне, изменения либидо и пр. Впоследствии один из участников исследования покончил жизнь самоубийством.

Ученые из университета Вашингтона решили провести новое исследование. Поучаствовать в тестировании мужских противозачаточных согласились 83 человека в возрасте от 18 до 50 лет.

По словам исследователей, серьезных побочных эффектов они не выявили, хотя несколько человек пожаловались на увеличение веса и изменения уровня холестерина.

В ходе исследования ученые рассмотрели все возможные способы, чтобы сделать противозачаточные таблетки безопасными для здоровья.

Благодаря созданной химической формуле такие таблетки отличаются более длительным действием, а их эффект полностью сфокусирован на предотвращении беременности.

Учитывая, с какими последствиями употребления контрацептивов сталкиваются женщины (например, риск сгущения крови), противозачаточные таблетки для мужчин могут стать революцией в вопросе сексуального здравоохранения.

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