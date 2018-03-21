Нелли Ермолаева шокировала кормлением грудью на публике

Например, недавно Нелли призналась, что ей ничего не стоит покормить ребенка грудью в людном месте: «Меня спрашивают постоянно: «Кормишь ли ты грудью?». Да, кормлю грудью и очень счастлива, что у меня много молочка вкусного. Это самое ценное и полезное, что можно дать своему ребеночку. Сколько буду кормить? Чем больше, тем лучше. Думаю, годик, около того… Иммунитет – это очень важно. Еще один вопрос: «А что, можешь кормить, где попросит?». Ну, конечно, да. А как еще? Хоть где! Этого не нужно стесняться. Мы научили ребенка понимать наш режим. Можем поехать на целый день гулять в другой городок, и он с нами кайфует. Спит в коляске на свежем воздухе. Главное, запастись подгузниками, сменными комбезиками, шапочками, вазелином (для попы), влажными салфетками (на всякий случай), молокоотсосом с бутылочкой (стерилизованной), и мой спаситель – газоотводная трубочка! Мы везде с ним. Нужно приучать бебика к такому ритму и темпу. К шумам, социуму», пишет 7d.org.ua.