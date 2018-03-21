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Алле Пугачевой становится всё хуже: артистка рассказала, кому посвятит последние дни жизни

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Пугачева, Галкин и их дети

ФОТО: Instagram

В последнее время знаменитая певица Алла Пугачева поражает общественность своим молодежным образом, но находятся и критики ее внешнего вида. 

Артистка ответила хейтерам в Instagram, сделав страшное признание. Алла Пугачева отреагировала на замечания пользователей Сети о ее внешнем виде, признавшись, что у нее проблемы со здоровьем. Алла Пугачева рассказала, что ее организм дал сбой и она стала резко стареть. Ей стало очень трудно дышать, но пока она живет и будет продолжать жить ради детей. Алла Пугачева пожелала своим недоброжелателям счастья и долгих лет жизни. Она заявила, что в последние дни жизни все равно будет думать о своих детях и поклонниках. Больше она ничего комментировать не хочет. Преданные поклонники поддержали Примадонну и посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Скриншот с Instagram

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