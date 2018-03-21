Алле Пугачевой становится всё хуже: артистка рассказала, кому посвятит последние дни жизни

Артистка ответила хейтерам в Instagram, сделав страшное признание. Алла Пугачева отреагировала на замечания пользователей Сети о ее внешнем виде, признавшись, что у нее проблемы со здоровьем. Алла Пугачева рассказала, что ее организм дал сбой и она стала резко стареть. Ей стало очень трудно дышать, но пока она живет и будет продолжать жить ради детей. Алла Пугачева пожелала своим недоброжелателям счастья и долгих лет жизни. Она заявила, что в последние дни жизни все равно будет думать о своих детях и поклонниках. Больше она ничего комментировать не хочет. Преданные поклонники поддержали Примадонну и посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров, пишет 7d.org.ua.