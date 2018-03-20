Актрисе из «Унесенных ветром» – 101 год! Смотрите, как потрясающе она выглядит сейчас

Сейчас актрисе из «Унесенных ветром» 101 год. Великая актриса прошлого века была рождена в семье английских аристократов в Токио. Более 60 лет она прожила в Париже. Сейчас женщина в почтенном возрасте привлекает любопытство журналистов. А публикации о ней то и дело появляются в различных журналах. Например, последнюю из них можете посмотреть ЗДЕСЬ!