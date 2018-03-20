Актрисе из «Унесенных ветром» – 101 год! Смотрите, как потрясающе она выглядит сейчас

Ее называют «последней актрисой золотой эры Голливуда», и это чистая правда! Этой великой женщине 101 год, но она выглядит настолько потрясающе, что в это верится с трудом.
Оливия де Хэвилленд сыграла в «Унесенных ветром» Мелани Уилкс, жену Эшли, на фоне которой главная героиня Скарлетт всегда казалась сумасбродной бунтаркой.
Сейчас актрисе из «Унесенных ветром» 101 год. Великая актриса прошлого века была рождена в семье английских аристократов в Токио. Более 60 лет она прожила в Париже. Сейчас женщина в почтенном возрасте привлекает любопытство журналистов. А публикации о ней то и дело появляются в различных журналах. Например, последнюю из них можете посмотреть ЗДЕСЬ!
Оливия является обладательницей двух «Оскаров» за лучшую женскую роль. А «Золотой глобус» актриса получила за роль императрицы Марии Федоровны в фильме «Анастасия: Загадка Анны». В честь 101-летия Оливии был дарован рыцарский титул, который звучит, как Дама-Командор.
Актриса дважды была замужем, родила двоих детей. Ее сын скончался от рака, как и второй муж, французский журналист Пьер Галанте.